Aurora baut seit 2022 in Leuna medizinisches Cannabis an. Die Firma musste bisher mehr als die Hälfte der Ernte verbrennen, weil der Bund die nicht abnahm. Jetzt kommen Apotheken ins Spiel.

Leuna/Merseburg/MZ. - Seit Mai 2022 ist eine Hochsicherheitshalle in Leuna einer der ersten Orte in Deutschland, an denen medizinische Cannabis wächst. Doch nicht alles gelangt in Umlauf – weit mehr als die Hälfte wird sogar vernichtet.