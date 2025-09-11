Drei von vier Schülern an der Geistaltorschule in Merseburg haben Migrationshintergrund. Sprache ist deshalb ein zentrales Thema. Beim Besuch des Bildungsministers Jan Riedel geht es um ein erfolgreiches Vorschulprojekt und Wünsche nach Magdeburg.

Merseburg/MZ. - Es wäre das Beste, mit dem Deutschunterricht für Nicht-Muttersprachler schon mit drei oder vier Jahren anzufangen, resümiert Jan Riedel (CDU) und erntet von den Verantwortlichen der Stadt, des Saalekreises, der Works und der Geiseltaltorschule zustimmendes Nicken. In die Grundschule im Südwesten Merseburgs ist Sachsen-Anhalts neuer Bildungsminister am Mittwoch gekommen, weil sich hier die Zuwanderung und ihre Folgen besonders konzentriert zeigen. Drei von vier Schülern hätten einen Migrationshintergrund, berichtet Schulleiterin Heike Paukstadt.