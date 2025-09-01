Bikerinnen und Biker mit fast 50 Fahrzeugen beteiligten sich am Samstag, 30. August, an der inklusiven Rundfahrt durch den südlichen Saalekreis.

Carmen und Ingo Ullrich aus Bündorf waren mit ihren Trikes auf den Domplatz in Merseburg gekommen. Sie nahm Florian und Carola Hübner aus Leuna mit auf die Rundfahrt, er den Bad Dürrenberger Dietmar Knopf.

Merseburg/MZ. - „Wenn ich auf meinem Trike fahre und Florian im Rückspiegel angucke, strahlt er die ganze Zeit“, sagte Carmen Ullrich aus Bündorf. Am Samstag ermöglichte sie dem 29-Jährigen aus Leuna, der am Angelman-Syndrom leidet, einer seltenen neurogenetischen Erkrankung, ein schönes Fahrerlebnis durch den südlichen Saalekreis. Die Freude, die Florian dabei zeige, gebe ihr unheimlich viel zurück, erklärte die 66-Jährige.