Menschen, die von SED-Unrecht betroffen sind, haben Anspruch auf Hilfe. Doch viel zu oft trauen sie sich nicht diese anzunehmen. Ein Einblick, welche Möglichkeiten es gibt und wie man den Weg nicht allein gehen muss.

Betroffene von SED-Unrecht sind noch heute stark benachteiligt

Merseburg/MZ. - Über drei Jahrzehnte liegt das Ende der DDR zurück und noch heute hadern viele mit ihrem Schicksal in der SED-Diktatur. Es gibt Entschädigungen für jene, die von SED-Unrecht betroffen waren. Der Bedarf ist ungebrochen groß. Warum es jedoch vielen schwer fällt, sich um die Entschädigung zu bemühen und welche Hilfe möglich ist, erklärt Kristin Meier, Sachbearbeiterin beim Beauftragten des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.