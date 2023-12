Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/Delitz/MZ. - „Erkennen Sie, wer das ist?“, fragt Pflegeassistentin Sabine Schubert die Bewohnerin Elvira Lange. Die 84-Jährige in blauem Pullover und Rollstuhl, muss nicht lange überlegen: „Der Bürgermeister. Das habe ich an der Stimme erkannt.“ Jörg Homann ist Ortsbürgermeister von Delitz am Berge. In dem Dorf hat Lange 44 Jahre gelebt, bevor sie vor sechs Jahren mit ihrem mittlerweile verstorbenen Mann in ein Altersheim in Merseburg zog. Homann ist drei Tage vor Weihnachten als Repräsentant der alten Heimat gekommen, um Weihnachtsgrüße zu überbringen. Und er ist nicht allein. Herta Saal begleitet ihn auf der Tour durch die Seniorenheime der Umgebung. Sieben Exildelitzer besuchen sie an diesem Vorweihnachtstag in fünf Orten. „Wir fahren im Anschluss weiter nach Bad Lauchstädt, dann nach Schafstädt, Teutschenthal und schließlich nach Halle“, sagt Homann.