So viel Firmen wie noch nie kommen zur Berufsmesse Perspektive Job 4.0 in Merseburg. Neben Angeboten für Schüler stehen diesmal auch Rentner im Fokus. Die Seniorenbeauftragte erklärte, warum auch der Kreis Personal in der Altersklasse 60+ sucht

Die neue Mitarbeiterin und die Messeorganisatorinnen des Kreises: Anna Beatrice Brommund, Marion Naumann und Gabriele Zanner (v.l.)

Merseburg/MZ. - Für Marion Naumann hat sich der Messebesuch gelohnt. Vor Jahresfrist füllte die 61-Jährige auf der „Perspektive Job 4.0“ das Datenblatt des Saalekreises aus, weil sie zwar in der Ruhephase ihrer Altersteilzeit angekommen war, aber noch etwas Sinnvolles machen wollte: „Etwas anderes sehen als Haus, Hof und Garten und auch gefordert werden.“ Seit einigen Monaten kümmert sie sich als Teamassistenz zwei Mal die Woche um die Post im Sozialamt, archiviert Akten und holt benötigte Unterlagen.