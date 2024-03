Bei der internationalen Hundesportmeisterschaft in Braunsbedra sind120 Teilnehmer aus 14 Ländern an den Start gegangen.

Hundesportprofi Petra Sporrer hat mit ihrer Hündin Daika am Wettkampf in Braunsbedra teilgenommen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Braunsbedra/MZ. - Die belgische Schäferhündin Daika steht aufmerksam neben ihrer Hundeführerin. Auf ihr Zeichen flitzt das Tier los und legt sich mehrere Meter später auf Kommando hin. Petra Sporrer und Daika sind ein eingespieltes Team. Das zeigten sie am Samstag im Stadion des Friedens in Braunsbedra. Dort gehörten sie zu den 120 Teilnehmern an der internationalen Hundesportmeisterschaft „Cacit Germany“. In der Disziplin Unterordnung bekommt der Hund verschiedene Kommandos, die er ausführen muss, auch aus der Ferne. Auch das Apportieren von Gegenständen gehört unter anderem dazu. Neben der Unterordnung traten die Teams noch in den Disziplinen Fährtenarbeit und Schutzdienst an.