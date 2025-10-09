Christiane Kellner, Superintendentin im Kirchenkreis Merseburg, geht nach 16 Dienstjahren vor Ort in den Ruhestand. Doch die Pfarrerin will sich weiter ehrenamtlich engagieren.

Merseburg/MZ. - Für ihre Abschiedskarte hat sich Christiane Kellner das Bild „Turbo“ von Marius van Dokkum ausgesucht. Es zeigt eine ältere Dame, die mit offensichtlich flottem Tempo auf dem Rad unterwegs ist und gerade abbiegt. Zwei Wanderer am Wegesrand auf einer Bank können ihr nur verdutzt hinterher schauen.