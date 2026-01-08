Die Stadt Bad Dürrenberg kann mit Fördermitteln drei Projekte in diesem Jahr umsetzen. Was genau geplant ist.

Baumaßnahmen 2026: Mit Leader zu zwei neuen Gehwegen und der Aufbereitung des Parkteichs in Tollwitz

Weg an der Rudolf-Breitscheid-Straße soll erneuert werden.

Bad Dürrenberg/MZ. - Dank einer Förderung durch das Leader-Programm, die noch Ende 2025 bewilligt wurde, will und kann sich die Stadt Bad Dürrenberg in diesem Jahr der Erneuerung zweier Gehwege im Stadtgebiet und eines Teiches in Tollwitz widmen. Bis Jahresende sollen die Gehwege abgeschlossen sein, für die Arbeiten am Teich hat die Stadt mehr Zeit.