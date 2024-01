Schon am frühen Morgen haben sich am Montag, 8. Januar, Landwirte aus dem Saalekreis an mehreren Treffpunkten versammelt und sind gemeinsam nach Halle gefahren.

Bauernprotest im Saalekreis: Zahlreiche Traktoren querten am Montagmorgen die Kreuzung Querfurter Straße/B91 am Kaufland in Merseburg.

Merseburg/Querfurt/Obhausen/MZ - Es ist noch stockfinster, als Erik Seydel gegen 6.45 Uhr mit dem Traktor bei Döcklitz in einen Feldweg einbiegt. Der Landwirt aus Esperstedt ist auf dem Weg zum Treffpunkt mehrerer Bauern aus der Gegend. Ihr Ziel: der Riebeckplatz in Halle. Aus Protest gegen die Sparpläne der Regierung wollen Landwirte in ganz Deutschland den Verkehr blockieren und auf sich aufmerksam machen. Im Saalekreis gibt es am frühen morgen gleich mehrere Treffpunkte, an denen sich die Landwirte versammeln.