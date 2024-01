Strukturwandel im Saalekreis Bad Lauchstädt baut ein Zwei-Schicht-Kita und einen Bürgersportpark

Neben den neuen Stränden am Geiseltalsee gibt der Saalekreis auch neun Millionen Euro an Bad Lauchstädt. Die Goethestadt will damit eine besondere Kita bauen, einen 24-Stunden-Spielplatz für alle Generationen und einem Prestigeprojekt etwas näher kommen.