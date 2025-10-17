Wenn der Landesentwicklungsplan in Kraft tritt, könnten große Einzelhandelsprojekte in kleinen Städten kippen. In Bad Dürrenberg und Teutschenthal stehen Jahre der Arbeit in Frage.

Der Edeka in Bad Lauchstädt ist einer der neuesten Supermärkte im Kreis. Nach neuem Landesentwicklungsplan wäre er zu groß für ein Grundzentrum.

Bad Dürrenberg/Teutschenthal/MZ. - Die einen klatschen in die Hände – sie haben einen fertigen Bebauungsplan für ihre Supermärkte auf dem Tisch. Andere Kommunen fürchten um Jahre der Arbeit, sich abwendende Investoren und vor allem um die Versorgung im ländlichen Raum. Denn der neue Landesentwicklungsplan Sachsen-Anhalt sieht vor, dass zukünftig nur noch Einzelhandelsgroßprojekte umgesetzt werden dürfen, die maximal 2.000 Quadratmeter Verkaufsfläche haben. Viele Ansiedlungsvorhaben würden sterben.