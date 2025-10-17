Kritik am Landesentwicklungsplan Bad Dürrenberg und Teutschenthal fürchten um Supermarkt-Projekte
Wenn der Landesentwicklungsplan in Kraft tritt, könnten große Einzelhandelsprojekte in kleinen Städten kippen. In Bad Dürrenberg und Teutschenthal stehen Jahre der Arbeit in Frage.
17.10.2025, 06:00
Bad Dürrenberg/Teutschenthal/MZ. - Die einen klatschen in die Hände – sie haben einen fertigen Bebauungsplan für ihre Supermärkte auf dem Tisch. Andere Kommunen fürchten um Jahre der Arbeit, sich abwendende Investoren und vor allem um die Versorgung im ländlichen Raum. Denn der neue Landesentwicklungsplan Sachsen-Anhalt sieht vor, dass zukünftig nur noch Einzelhandelsgroßprojekte umgesetzt werden dürfen, die maximal 2.000 Quadratmeter Verkaufsfläche haben. Viele Ansiedlungsvorhaben würden sterben.