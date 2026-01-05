Der Tausch des Schwarzdorns am Gradierwerk stellt die Stadt Bad Dürrenberg vor finanzielle Probleme. Fördermittel sind rar, und so sucht der Bürgermeister neue Wege zur Finanzierung.

Der Dornstein ist in manchen Bereichen massiv ausgeprägt und drückt auf die tragenden Balken.

Bad Dürrenberg/MZ. - Wieder wurde ein Fördermittelantrag für ein Bundesprogramm abgelehnt. Wieder geht die Stadt Bad Dürrenberg auf die Suche nach Geldern und Fördertöpfen, um das Gradierwerk zu unterhalten. Doch zuletzt war sie damit nicht erfolgreich. Die finanzielle Herausforderung, den Schwarzdorn Bundfeld für Bundfeld tauschen zu müssen, bleibt für die Stadt eine jahrzehntelange Mammutaufgabe.