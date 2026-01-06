Die Kita „Spielbude“ in Mildensee und die Kita „Spatzennest“ in Kleutsch sollen in einem neuen Haus in Mildensee untergebracht werden. Auch ein Jugendclub ist geplant.

Seit Jahren ist ein Kita-Neubau in Planung - doch er lässt weiter auf sich warten.

Die Kita „Spielbude“ in Mildensee ist in die Jahre gekommen.

Mildensee/MZ. - „Seit zehn Jahren“ wird sich mit der Planung für die Zukunft der Kita „Spielbude“ in der Pönitzstraße in Mildensee befasst, sagt Ortsbürgermeister Uwe Groneberg (CDU). Die Planungsleistungen seien inzwischen vergeben, derzeit werde ausgearbeitet, wie der Neubau konkret umgesetzt werden solle.