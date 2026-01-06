weather schneeschauer
Sachsen-Anhalt bildet das Schlusslicht in einem bundesweiten Gesundheitsranking. Welche Beschwerden neben Bluthochdruck die Bewohner im Landkreis Mansfeld-Südharz vor allem plagen.

Von Daniela Kainz 06.01.2026, 12:00
Besonders viele Menschen leiden in Mansfeld-Südharz an Bluthochdruck. (Symbolfoto: DPA/Christoph Soeder)

Eisleben/MZ. - Eine Studie fördert es zu Tage: In Sachsen-Anhalt leben bundesweit die ungesündesten Menschen. Das Land weist den niedrigsten Gesundheitswert mit 4,74 von 10 auf. Und wie schneidet Mansfeld-Südharz ab?