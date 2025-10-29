Ausflugstipps an Halloween Mit Video: Vereint im Halloween-Fieber: Horrorhaus Merseburg und Gruselbude Beuna sind startklar

Zwei Freunde, zwei Häuser und eine Halloween-Obsession: Ronny Sieland aus Merseburg und Matthias Thamm aus Beuna feiern das Fest der Extreme. Was man sieht und wann es beginnt.