Ausflugstipps an Halloween Mit Video: Vereint im Halloween-Fieber: Horrorhaus Merseburg und Gruselbude Beuna sind startklar
Zwei Freunde, zwei Häuser und eine Halloween-Obsession: Ronny Sieland aus Merseburg und Matthias Thamm aus Beuna feiern das Fest der Extreme. Was man sieht und wann es beginnt.
Aktualisiert: 29.10.2025, 09:12
Merseburg/MZ. - Nebel steigt aus einem Totenkopf am schaurigen Gemäuer des Hauses, fürchterliche Gestalten verweilen im Vorgarten und warten auf Besucher. Gleichzeitig tummeln sich, knapp neun Kilometer entfernt, zahlreiche Horror-Clowns und gruselige Puppen in einer Garage.