Aufsteiger in Landesliga: Blau-Weiß Farnstädt will in Erfolgsspur bleiben

Farnstädt/MZ. - Nach Wochen der intensiven Vorbereitung auf die neue Spielzeit, in denen neben harten Trainingseinheiten zahlreiche Testspiele absolviert wurden, gönnt der Farnstädter Erfolgstrainer Marion Beyer seinen Jungs nun ein spielfreies Wochenende. So können die noch einmal die Seele baumeln lassen, bevor sie am 9. August mit einer Auswärtsbegegnung in der Landespokal-Ausscheidungsrunde beim TSV Leuna in das Pflichtspielprogramm der Saison 2025/26 einsteigen. Zuvor gibt es noch am Donnerstag, dem 7. August, in einem abschließenden Test daheim gegen die U19 des JFV Neuseenland eine letzte Standortbestimmung.