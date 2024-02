In Schnellroda im Saalekreis protestierten am Sonntag mehr als 200 Menschen gegen das Institut für Staatspolitik. Wenig später fand in Schkopau eine Kundgebung gegen die Aktivitäten der Identitären Bewegung statt.

Schnellroda/Schkopau/MZ. - Im südlichen Saalekreis haben am Sonntag Demonstrationen gegen das als rechtsextrem eingestufte Institut für Staatspolitik (IfS) in Schnellroda und gegen die Nutzung einer Villa durch die rechtsextreme Identitäre Bewegung in Schkopau stattgefunden. Circa 230 Menschen nahmen an dem von der Initiative „IfS dichtmachen“ mobilisierten Protest in Schnellroda teil, wo das IfS seinen Sitz hat und am Wochenende seine Winterakademie durchführte.