Milzau/Nemsdorf-Göhrendorf/Querfurt/MZ. - Dem Monat April wird ja sprichwörtlich eine Entscheidungsschwäche in puncto Wetter unterstellt. Der April 2025 ist allerdings zumindest klar in dem, was er nicht will: Regen. Auch, wenn sich am Mittwoch teils recht dunkle Wolken über dem Saalekreis auftürmten, Niederschlag brachten sie nicht. Zum Leidwesen der Landwirte, die mittlerweile sehnsüchtig auf Wasser von oben warten, denn seine Niederschlagsarmut teilt der April mit seinen beiden Vorgängern. An der Wettermessstation in Bad Lauchstädt sind seit Jahresbeginn weniger als 50 Millimeter gefallen. Das ist nicht einmal die Hälfte des Wertes von 2024 zu diesem Zeitpunkt.

