Seit anderthalb Jahren steht der alte Real-Markt in Querfurt weitestgehend leer. Nach Gesprächen mit Planern ist die Stadt optimistisch, dass sich das bald ändern kann - trotz Eigentümerwechsel. Neuigkeiten gibt es auch vom geplanten Aldi nebenan.

Querfurt/MZ. - In den früheren Real-Markt in Querfurt könnte Ende 2026 neues Leben einziehen. Diesen Zeitpunkt nennt Bürgermeister Andreas Nette (parteilos) nach Gesprächen mit dem Planer. „Es gibt eine Durchführungsvereinbarung zwischen uns und dem Investor. Die sieht vor, dass er bis November einen genehmigungsfähigen Bauantrag einreicht. Dem wird Folge geleistet.“