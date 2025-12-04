Seit gut 25 Jahren leitet Udo Schwarz die Fachgruppe Ornithologie und Vogelschutz Merseburg. Seine Leidenschaft für die befiederte Tierwelt ist aber viel älter, erzählt der 75-jährige Naturschützer und verrät, welcher Vogel es ihm am meisten angetan hat.

„Allein auf meiner Strecke am Geiseltalsee hatte ich über 100 Brutvogelarten“

Die Nisthilfen für Graureiher – hier ein Modell in der Ausstellung der Fachgruppe Ornithologie und Vogelschutz – seien ein Erfolg, sagt Udo Schwarz.

Merseburg/MZ. - Sein Lieblingsvogel? Udo Schwarz überlegt kurz. „Das ist eigentlich der Kiebitz.“ Der sei so prächtig und habe einen auffälligen Balztanz. Doch er sei ebenso gefährdet, denn als Lebensraum brauche er feuchte Wiesen, und die gebe es im Saalekreis kaum noch, erklärt der 75‑Jährige, der über ein umfassendes Wissen über die Vogelwelt um Merseburg und Querfurt verfügt. Schließlich widmet er sich ihr seit mehr als sechs Dekaden; seit zweieinhalb ist er Vorsitzender der Fachgruppe Ornithologie und Vogelschutz Merseburg.