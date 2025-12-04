weather regenschauer
  4. Von Paris nach Zeitz: Eine Künstlerin erzählt, wie sie an die Elster kam

Der Zeitzer Kunstverein eröffnet am Freitag seine Schau Jahresgaben. 15 Frauen und Männer stellen aus. Was es im Atelierhaus zu entdecken gibt.

Von Yvette Meinhardt Aktualisiert: 04.12.2025, 20:51
Im Kunsthaus wird zum dritten Mal die Ausstellung Jahresgaben vorbereitet. Thomas Siemon und Julienne Jattiot leben jetzt in Zeitz und sind dabei.
Zeitz/MZ. - Sie kommen aus Berlin und Stralsund, München und Leuna, Leipzig und Zeitz: Am Freitag laden Mitglieder des Zeitzer Kunstvereins zur Eröffnung der Ausstellung Jahresgaben in das Atelierhaus in der Rudolf-Breitscheid-Straße ein.