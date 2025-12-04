Kunstverein Zeitz lädt zur Ausstellung ein Von Paris nach Zeitz: Eine Künstlerin erzählt, wie sie an die Elster kam
Der Zeitzer Kunstverein eröffnet am Freitag seine Schau Jahresgaben. 15 Frauen und Männer stellen aus. Was es im Atelierhaus zu entdecken gibt.
Zeitz/MZ. - Sie kommen aus Berlin und Stralsund, München und Leuna, Leipzig und Zeitz: Am Freitag laden Mitglieder des Zeitzer Kunstvereins zur Eröffnung der Ausstellung Jahresgaben in das Atelierhaus in der Rudolf-Breitscheid-Straße ein.