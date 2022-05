Afos bietet arbeitslosen Jugendlichen in Merseburg Hilfe an

Merseburg/MZ - „Ich wusste gar nicht, wohin mit mir und wie ich weitermachen sollte. Hier konnte ich mich finden“, beschreibt Pouria seine Situation. Der 20-Jährige ist Teil der Maßnahme „Ausbildungsreife erlangen“, die von dem Verein für Ausbildung, Fortbildung und Soziales (Afos) in Merseburg durchgeführt wird. „Wir bereiten die Jugendlichen darauf vor, eine Ausbildung zu starten“, sagt Christina Fischer, Betriebsleiterin des Vereins.

Initiiert wird das Projekt vom Eigenbetrieb für Arbeit - Jobcenter Saalekreis. „Das Pensum der Maßnahme können wir gar nicht bewältigen. Deswegen geben wir das an einen erfahrenen Träger ab“, erklärt Antje-Susann Janusch, vom Eigenbetrieb für Arbeit. Und der ist in dem Falle der Verein. „Wir haben so viele Jugendliche im SGB II die praktisch ohne Abschluss sind“, sagt Ines Stöbe, Pressesprecherin und Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt des Jobcenter Saalekreis. Auch wenn die Jugendarbeitslosigkeit in den letzten Jahren abgenommen habe, gebe es dennoch viele ohne Schul- oder Berufsabschluss. Und auf dem Weg zur Ausbildung sehe sich der Verein als unterstützende Kraft.

Die Maßnahme findet in diesem Jahr nun zum zweiten Mal statt, nachdem die Erfolgsquoten im vergangenen Jahr hoch waren. Ungefähr 70 Prozent der arbeitslosen Jugendlichen seien an einen Ausbildungsbetrieb vermittelt worden. Während der Ausbildung werden die Teilnehmer weitere sechs Monate betreut, um einen Abbruch zu vermeiden.

Doch auf dem Weg dahin gebe es für jeden einzelnen individuelle Aufgaben, an denen gearbeitet werden müsse. „Die sind teils zwei bis drei Jahre zu Hause und tragen einen Rucksack voller Probleme mit sich“, sagt die Betriebsleiterin Fischer. „Wir packen den dann gemeinsam aus und füllen ihn mit guten Sachen“, ergänzt sie. Wichtig sei dem fünfköpfigen Team, dass sie den Jugendlichen und jungen Erwachsenen nichts aufzwingen. Jeder sei für sich selbst verantwortlich und müsse sich selbst ändern.

Als Unterstützung steht ihnen unter anderem Christoph Honisch zur Seite. „Ich berate die Teilnehmer zu ihrer Person, zu Auffälligkeiten, um dabei vielleicht eine andere Perspektive in ganz kleinen Schritten für sich zu finden“, erklärt Honisch. Neben den individuellen Beratungen und Gesprächen, die jederzeit stattfinden können, gibt es regelmäßige Trainings, die den Einstieg in eine Ausbildung erleichtern sollen: Wie schreibe ich eine Bewerbung? Wie verhalte ich mich im Bewerbungsgespräch? Was sind meine Stärken? Wie spreche ich frei vor anderen? Das sind einige Fragen, denen sich die Teilnehmer stellen sollen und die danach auch geübt werden. Zudem gibt es hin und wieder auch Kreativangebote, wie das Erstellen von Collagen oder Makramees. Dort hat auch Nick eine bisher ungeahnte Begabung entdeckt. „Ich wusste nicht, dass mir diese kleinen fummeligen Dinge Spaß machen“, sagt der 22-Jährige. Er möchte eine Ausbildung zum Notfallsanitäter machen und nutzt die Maßnahme, um sich selbst zu disziplinieren. „Ich komme gerne hier her. Zu Hause würde ich nicht das schaffen, was ich hier schaffe.“ Immer von Montag bis Freitag treffen sich die Teilnehmer in Merseburg, wenn sie nicht gerade in einem Praktikum sind. Und auch Pouria findet die Struktur angenehm. „Das gibt mir ein positives Gefühl und hier lerne ich viel über meine Stärken“, erzählt er. Sein Wunsch ist es, im IT-Bereich zu arbeiten.

Aktuell sind acht Jugendliche und junge Erwachsene vor Ort in Betreuung. Zwei könnten im Laufe der Maßnahme noch dazustoßen.