Die Fahrzeuge des Umzugsunternehmers und AfD-Politikers Sven Ebert gehen in Flammen auf. Die Feuerwehr kann ein Übergreifen der Flammen in Hohenweiden verhindern. Schkopaus Bürgermeister bezieht Stellung zu den nächtlichen Ereignissen. Und der Geschädigte sieht Schuldige.

Lichterloh hat es in der Nacht gebrannt: Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindern.

Schkopau/MZ. - Die schwarze Rauchsäule war bis weit in den Süden Halles zu sehen. Ihr Ursprung lag in der Nacht zum Montag allerdings im Saalekreis. Genauer in Hohenweiden, auf einem Gelände, das der Umzugsunternehmer und umstrittene AfD-Politiker Sven Ebert als Parkplatz für seine Firmenfahrzeuge nutzt. Kurz vor zwei Uhr brannten gleich mehrere von ihnen lichterloh. Die Flammen erhellten das Dorf. Anwohner eilten herbei, weil sie fürchteten, der benachbarte Jugendclub könnte brennen.