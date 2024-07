Schafstädt/MZ. - Klaus Andres erinnert sich an einen Witz, der über seine heutige Heimat erzählt wurde, als er 1974 erstmals dorthin kam: „Schafstädt ist die Stadt der Warenhäuser. Da waren Häuser und da waren Häuser.“ Ein Anspielung auf die verfallene Bausubstanz in dem Städtchen am Ursprung der Laucha. An den baulichen Missständen hat sich gerade entlang der Marktstraße und um den Markt bis heute wenig verändert. Aber die Straßen der Stadt habe man nach der Wende bis auf zwei alle saniert, das sei die bewusste Priorität gewesen, verbucht der gebürtige Bad Dürrenberger für sich auf der Habenseite.

