In Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen endet die Testpflicht vorzeitig zum 1. März. Unter den Betroffenen herrscht Uneinigkeit, ob das der richtige Schritt ist.

Die Maskenpflicht für Mitarbeiter und Bewohner in Pflegeheimen wird zum 1. März beendet.

Merseburg/MZ - Überrascht war Elena Winkler, als sie vor etwa einer Woche aus den Medien erfuhr, dass die Corona-Testpflicht ab dem 1. März aufgehoben wird, statt wie ursprünglich vorgesehen am 7. April. Überrascht war die Geschäftsführerin der Seniorenpflege Schafstädt auch, weil sie bisher kein offizielles Schreiben von Gesundheitsministerium oder -amt erhalten hat. „Solange das in den nächsten Tagen nicht passiert, dann werden wir uns auch an die alten Vorgaben halten“, erklärt sie.