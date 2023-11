Auf der A38 ist am 6. November ein Lkw in einer Baustelle umgekippt. Nach dem schweren Unfall mit mehreren Beteiligten musste die Autobahn 38 einseitig gesperrt werden. Einige Menschen mussten schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach einem schweren Unfall ist die A38 zwischen den Abfahrten Merseburg-Süd und Leuna am Montagmittag vollgesperrt. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, war gegen 12.45 Uhr ein Lastwagen in Fahrtrichtung Leipzig umgekippt.

Merseburg/MZ - Nach einem schweren Unfall ist die A38 zwischen den Abfahrten Merseburg-Süd und Leuna am Montagmittag vollgesperrt. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, war gegen 12.45 Uhr ein Lastwagen in Fahrtrichtung Leipzig umgekippt. Auch ein Transporter sei beteiligt.

Wie die Polizei mitteilte, gab es drei Verletzte. Zwei davon mussten mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Vor Ort waren Feuerwehren aus Merseburg, Braunbedra und Bad Lauchstädt im Einsatz.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei an einer temporären Baustelle. Wegen dieser waren in Richtung Leipzig sowohl der Standstreifen, als auch die rechte Spur gesperrt. Der Fahrer eines Kleintransporters habe an dieser Stelle auf die Überholspur wechseln wollen, wo er jedoch mit einem Sattenzug kollidierte. Dieser geriet außer Kontrolle und kippte schließlich um.

Auch ein Transporter war am Unfall auf der A38 beteiligt. (Foto: Feuerwehr Bad Lauchstädt)

Wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten ist die Autobahn in Richtung Leipzig seit 12.45 Uhr gesperrt. Die Polizei konnte noch keine Angaben machen, wie lange die Sperrung noch anhält. Auch zu entstandenen Schadenshöhen gab es bisher noch keine Angaben.