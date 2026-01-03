Von Burg-Café bis Schulsanierungen 26-Millionen-Plan im Saalekreis: Wo 2026 gebaut wird – und wo nicht
Rechenzentrum an der FTZ Blösien, Umbau auf Burg Querfurt, Schulsanierungen von Merseburg bis Braunsbedra: Der Saalekreis startet 2026 Großprojekte – doch an vielen Orten bleibt es erstaunlich ruhig.
Merseburg/MZ. - Die Zahlen klingen imposant: 16 Millionen Euro will der Saalekreis in diesem Jahr in den Hochbau investieren. Weitere fast zehn Millionen Euro kann das Bauamt unter Leitung von Thomas Mahler in die Gebäudeunterhaltung stecken. Und doch wird man nicht überall zwischen Wettin und Bad Dürrenberg in den kommenden zwölf Monaten schon etwas von den Projekten sehen können, denn 2026 ist für die Kreisverwaltung vor allem ein Jahr der Abarbeitung und Planung. Es gibt allerdings Ausnahmen, wie der Überblick zu den wichtigsten Vorhaben zeigt.