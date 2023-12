Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Querfurt/MZ. - „Das ist ein schöner Baum. Ich freue mich“, meinte eine Querfurterin mit Blick auf den 13 Meter hohen Weihnachtsbaum, der gerade vor dem Rathaus aufgestellt wurde. „Das habt ihr gut gemacht“, so die Seniorin zu Bauhof-Mitarbeiter Sascha Böttge. Dieser Baum stehe auch besser als die in den Vorjahren, urteilte Ingo Schmidt von der Kran- und Aufzugsservice GmbH aus Karsdorf, der ihn in Position gebracht hatte. Diesmal musste nicht erst noch der Stamm zurechtgeschnitten werden, damit er in die Hülse im Pflaster passt. Denn vor kurzem wurde hier eine größere eingebaut. So ging das „Einstielen“ an diesem Donnerstag schneller als sonst. Der Transport des Baumes dauerte jedoch länger als geplant.