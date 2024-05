Fest am Petriförder Unfall bei MWG-Fest in Magdeburg: Hüpfburg mit Kindern in die Elbe geweht

Auf einem Fest in Magdeburg ist es am Sonntag zu einem Unfall gekommen. Eine Hüpfburg mit Kindern ist durch einen Windstoß in die Elbe geweht worden. Was bislang bekannt ist.