Am Sonntag sollen die Straßenbahnen im Stadtteil Kannenstieg in Magdeburg nicht fahren. Was der Grund dafür ist und wie Pendler trotzdem von A nach B kommen, erklären wir.

Am Sonntag in Magdeburg

Magdeburg/DUR. - Pendler im öffentlichen Nahverkehr müssen sich am Sonntag, 9. Juni, im Magdeburger Stadtteil Kannenstieg auf Einschränkungen bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben (MVB) einstellen, wie das Unternehmen meldet.

Demnach soll dann der Straßenbahnverkehr unterbrochen werden. Grund dafür seien Kontrollarbeiten an der Oberleitungsanlage der Straßenbahn. Dafür sollen ersatzweise Busse verkehren.

Folgende Änderungen gibt es:

In der Zeit von 8 bis 14 Uhr werde die Straßenbahnlinie 1 ab der Haltestelle Klosterwuhne zur Endstelle Neustädter See umgeleitet, wie es heißt. Zwischen den Haltestellen Kastanienstraße und Endstelle Kannenstieg sollen dann Busse der Linie 41 fahren. Der Umstieg von und zur Straßenbahn erfolge an der Haltestelle Kastanienstraße.

Außerdem müssten die Busse wegen Bauarbeiten im Kannestieg leicht verändert fahren. Bedient werden sollen folgende Haltestellen: Grünstraße, Kastanienstraße, Bebertaler Straße, Klosterwuhne (Halt am Fahrbahnrand), Danziger Dorf (Ersatzhalt im Loitscher Weg), Loitscher Weg (Ersatzhalt an der Kreuzung Loitscher Weg/Kannenstieg), Hanns-Eisler-Platz (Ersatzhalt in der Straße Kannenstieg und in der Hans-Grundig-Straße), Pablo-Picasso-Straße (Halt am Fahrbahnrand) und Kannenstieg.