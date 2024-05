An einem SPD-Stand am Neustädter Platz in Magdeburg ist es zum Polizeieinsatz gekommen.

Polizei im Einsatz am SPD-Infostand in Magdeburg: Das ist zu dem Vorfall bekannt

In Magdeburg ist es am Neustädter Platz zu einem Polizei-Einsatz an einem Stand der Partei SPD gekommen.

Magdeburg/DUR. - Erst am Freitagabend wurde SPD-Politiker Matthias Ecke beim Plakatieren in Dresden schwer verletzt. Nun ist es zu einem Vorfall mit einem aggressiven Mann am Samstagmorgen an einem SPD-Parteistand am Neustädter Platz in Magdeburg gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach ist ein 40 Jahre alter Mann vier Betreibern des Infostandes aggressiv gegenübergetreten und versuchte, sie zum Verlassen des Neustädter Platzes zu bringen. Daraufhin habe einer der Genossen die Polizei verständigt.

Die Beamten hätten weitere Störungen unterbunden und dem Mann einen Platzverweis erteilt, wie es heißt. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.