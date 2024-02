Der Magdeburger Franz W. wurde am 7. Dezember 2023 von fünf Männern auf dem abendlichen Heimweg überfallen. Er ist seitdem traumatisiert. Die sind Täter weiterhin flüchtig. Der Fall wurde nun im MDR bei "Kripo Live" präsentiert.

In Magdeburg wurde der Student Franz W. im Dezember auf dem Heimweg überfallen.

Magdeburg/DUR. - Als der Magdeburger Student Franz W. am 7. Dezember von einem Filmabend bei Freunden nach Hause wollte, wurde er von fünf Männern abgefangen. Dies berichtete die Volksstimme nach Informationen der Polizei. Bei dem Überfall wurde der Student mit einer Pistole und einem Messer bedroht, bevor er sein Bargeld übergeben musste. Danach schlugen die mutmaßlichen Täter unvermittelt auf das Opfer ein.

Dem Studenten wurden bei dem Überfall seine Sony Over-Ear-Kopfhörer, ein Asus-Laptop, ein weißes IPhone SE und seine EC-Karte samt PIN abgenommen. Nachdem das Opfer verletzt zurückgelassen wurde, hoben die mutmaßlichen Täter 300 Euro vom seinem Konto ab.

Phantombild von einem der mutmaßlichen Täter, die für den Überfall am 7. Dezember 2023 am Krökentor verantwortlich sind. Foto: Polizei Magdeburg

Kripo Live rekonstruiert den brutalen Überfall

Im Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) wurde der Fall nun bei Kripo Live rekonstruiert. In der Sendung erklärte der Magdeburger Polizei-Pressesprecher Sebastian Alisch: "Die Polizei ermittelt hier in einem schweren Raub, da zur Tatausübung Waffen genutzt wurden und diese zur Bedrohung zum Einsatz kamen." Zudem wurde erwähnt, dass alle fünf Täter in typischer Magdeburger Mundart sprachen.

Franz W. erklärte bei Kripo Live, dass er seit dem Überfall traumatisiert sei. "Ich traue mich jetzt mittlerweile, wenn es dunkel ist, nicht mehr aus dem Haus. Und wenn ich mal alleine draußen bin und es dunkel oder dunkler wird, dann versuche ich Menschenmassen beziehungsweise Männer, die in Gruppen sind, zu meiden."

Täter sind flüchtig - DNA Spuren wurden gesichert

Wie die Polizei in der Sendung berichtete, sind die Täter weiterhin flüchtig. Deswegen hat die Polizei erneut das Fahndungsfoto von einem der mutmaßlichen Täter bei Kripo Live veröffentlichen lassen.

In der Sendung wurde auch erwähnt, dass die Polizei nun Hinweise zu einem der Täter gefunden hat. "Die Magdeburger Polizei sicherte diverse Spuren an der Kleidung des Geschädigten und erhoffen uns eventuelle Treffer in unseren DND-Datenbanken", erklärte Pressesprecher Alisch.

Zeugen, die Hinweise zum Überfall geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Magdeburg unter 0391/5463295 oder per E-Revier zu melden.