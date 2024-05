Täter auf der Flucht Video: Polizei Magdeburg bittet um Mithilfe - Frau nach Schüssen lebensbedrohlich verletzt

Seit dem Montagmorgen lief in Magdeburg ein Polizeieinsatz. Ein Mann hatte eine 51-Jährige lebensbedrohlich verletzt. Zahlreiche Polizisten sind in Schutzausrüstung und mit Maschinenpistolen in Fermersleben vor Ort.