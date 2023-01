Unbekannter belästigt 12-Jährige in Magdeburg – Fahndung läuft

Am Silvestertag soll ein unbekannter Mann in Magdeburg ein 12 Jahre altes Mädchen belästigt haben. Der Täter konnte fliehen. Die Fahndung nach dem Mann läuft.

Magdeburg/DUR/slo – In Magdeburg soll ein Mann am Silvestertag ein 12 Jahre altes Mädchen belästigt haben. Laut Mitteilung sprach der Mann das Kind am Fermersleber Weg, etwa auf Höhe der Ringbrücke an und folgte ihm in Richtung Universitätsklinik.

Als das Mädchen hinter dem jüdischen Friedhof auf einen Verbindungsweg zur Insbrucker Straße abbog, bedrängte der Täter das Mädchen und berührte es unsittlich, so die Polizei.

Das Mädchen rannte daraufhin weg und informierte Passanten, der Täter floh vermutlich zurück über den Fermersleber Weg, in Richtung Universitätsklinik.

Die Beschreibung des Täters lautet:

Männlich

Ca 25-30 Jahre alt

Ca 1,60 Meter groß

Schwarze Haare

Vollbart, am Kinn etwas länger

arabisch-südländischer Phänotyp

dunkelgrüne Jacke mit Kapuze

Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei Magdeburg unter der Telefonnummer 0391 / 5463295 entgegen.