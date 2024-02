Aufgrund des Fußballspiels zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem FC Schalke 04 kann es am Samstag, 24. Februar , ab den Nachmittagsstunden zu Verkehrsbehinderungen in Magdeburg kommen.

Verkehrs-Chaos in Magdeburg droht: Wo Autofahrer am Wochenende aufpassen müssen

In Magdeburg droht am Wochenende rund um den 24. Februar Stau.

Magdeburg/DUR. - Verkehrsteilnehmer müssen in Magdeburg am Wochenende mit Staus und kurzzeitigen Straßensperrungen rechnen. Grund dafür ist das Zweitligaspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Schalke 04 (Anstoß: 20.30 Uhr).

Darüber hinaus wird in den Vormittags- bis Nachmittagsstunden ein Autokorso die Stadt Magdeburg erreichen. Daher kann es auf der B1, ab der Landesgrenze von Niedersachsen bis zum Europaring in Magdeburg sowie in den Stadtteilen Diesdorf und Stadtfeld, temporär zu Verkehrsbehinderungen kommen, so die Polizei.

Drei Veranstaltungen und Autokorse am Wochenende in Magdeburg

Zudem finden am Samstag zwei Parallelveranstaltungen östlich der Elbe statt. Dies kann dazu führen, dass die Parkplatzsituation sehr angespannt sein wird.

Um nach Ende der Fußballbegegnung eine zügige Abreise der Besucher zu gewährleisten, werde die Polizei temporär auf die Verkehrsführung einwirken.

Dazu wird der Verkehr laut den Beamten im Bereich Gübser Weg, Friedrich-Ebert-Straße sowie Georg-Heidler-Straße zeitweise zweispurig als Einbahnstraße geführt. Zu den bereits in der Vergangenheit durchgeführten Verkehrsänderungen wird am Samstag der Pkw-Verkehr aus dem Gübser-Weg nach links auf die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Cracauer Str. abfahren können.

Darüber hinaus wird der Verkehr stadteinwärts über die Berliner Chaussee beziehungsweise Brückstraße über die Elbe geführt.