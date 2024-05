Gleich mehrere geparkte Autos sind in der Bertholt-Brecht-Straße in Magdeburg mit Goldfarbe besprüht worden. Nun ist die Polizei auf der Suche nach Hinweisen zur Tat.

Fahndung nach Tätern in Magdeburg: Geparkte Autos mit Goldfarbe überzogen

Autos sind in Magdeburg mit goldener Farbe besprüht worden. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

Magdeburg/DUR. - Gleich mehrere Autos sind am Sonntag in der Bertholt-Brecht-Straße in Magdeburg Vandalen zum Opfer gefallen, wie die Polizei meldet.

Demnach wurden insgesamt acht geparkte Fahrzeuge festgestellt, die auf der rechten Seite mit goldener Farbe besprüht wurden. Nun ermittelt die Polizei und sucht nach den bislang unbekannten Tätern, wie es heißt.

In diesem Zusammenhang bitten die Beamten aus Magdeburg deshalb um Hinweise zur Tat oder den Tätern unter der Rufnummer 0391/5463295.