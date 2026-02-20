Wittenbergs Landrat Christian Tylsch und Landes-Vize-Bauernpräsident Sven Borchert sprechen auf dem Kreisbauerntag. Was sie bewegt.

Die Mitglieder des Kreisbauerntages verfolgen die Rede des Vizepräsidenten des Landesbauernverbandes, Sven Borchert.

Jessen/MZ. - Er könnte es sich leicht machen und sagen, der Landkreis kann die Weltmarktpreise ohnehin nicht beeinflussen, weil er dafür nicht zuständig ist. Allerdings hat jeder in seinem Zuständigkeitsbereich dennoch eine Aufgabe zu erledigen. „Und wir als Landkreis sind Dienstleister für die Landwirtinnen und Landwirte.“ Mit diesen Worten steigt Wittenbergs Landrat Christian Tylsch (CDU) in sein Grußwort ein, das er am Dienstag auf dem Kreisbauerntag (die MZ berichtete) hält.