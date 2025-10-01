Kritik an Schließungsplänen Brandbrief: Ist das DB Museum in Halle noch zu retten?
Es heißt, die Deutsche Bahn AG hätte im Alleingang entschieden, das DB Museum in Halle zu schließen. Nun schaltet sich der Museumsverband Sachsen-Anhalt in die Diskussion ein.
01.10.2025, 13:48
Halle/MZ. - Die Überschrift der Pressemitteilung lautet „Museum in Not!“ – dabei ist wohl nichts mehr zu retten. Der Plan steht: Das Deutsche Bahn Museum in Halle schließt zum Ende des Jahres – oder? In einem Brandbrief äußert sich nun der Museumsverband Sachsen-Anhalt.