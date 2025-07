Zwischenfall in Köthen - Betrunkener will Nachschub holen und wird beim Ladendiebstahl ertappt

Köthen/MZ. - In einem Supermarkt in der Merziener Straße in Köthen ist am Montagabend, 14. Juli, ein Ladendieb auf frischer Tat gestellt worden.

Der 43 Jahre alte Mann wollte gegen 20.30 Uhr mit Diebesgut im Gepäck den Verkaufsraum verlassen. Durch einen aufmerksamen Ladendieb wurde dies nach Polizeiangaben jedoch verhindert. Die Spirituosen im Wert von etwa zehn Euro verblieben im Laden.

Gegen den einschlägig polizeilich bekannten Täter wurde ein Hausverbot von einem Jahr erlassen sowie ein Strafverfahren eingeleitet. Mit 2,6 Promille hatte der Mann wohl schon vor der Tat stark dem Alkohol zugesprochen.