Ein Mann soll in seiner Wohnung mehrere Brände gelegt und damit nicht nur sich, sondern auch die Bewohner des Hauses gefährdet haben. Am Amtsgericht Köthen wird nun verhandelt.

In Köthen brannte es in einer Wohnung an mehreren Stellen – die Feuerwehr und ein aufmerksamer Passant konnten Schlimmeres verhindern.

Köthen/MZ. - Seine Wohnung steht in Flammen und der Mann liegt währenddessen schlafend in seinem Bett. Am Amtsgericht in Köthen verhandelt nun Richterin Susanne Vogelsang den Fall. Der Angeklagte soll im Dezember des vergangenen Jahres mehrere Brände in seiner Wohnung gelegt haben und damit nicht nur sich selbst, sondern auch die anderen Bewohner des Wohnblocks gefährdet haben.