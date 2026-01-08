Der Winter fordert seinen Tribut. Bei der Akener Fähre geht nichts mehr.

Zu viele Eisschollen auf der Elbe - Fähre bei Aken muss vorst an Land bleiben

Aken/MZ. - Die Stadtwerke Aken haben am Mittwoch, 7. Januar, den Fährbetrieb zwischen Aken und Steutz eingestellt. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Als Grund wird Eis auf der Elbe genannt, der das Übersetzen gefährdet.

Wie lange die Fähre pausieren muss, ist unklar. Auch die nächsten Tage sind tiefe Temperaturen angesagt – am Wochenende sogar zweistellige Minusgrade.