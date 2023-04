Wulfen/MZ - Als Birgit Hedicke plötzlich hochspringt und zur Tür eilt, ahnt ihr Mann längst, was los ist. Und er soll recht behalten. „Das waren Kunden, die wollten Spargel kaufen“, berichtet sie. In letzter Zeit würden sich die Spontanbesuche am Hofladen in Wulfen häufen. Ihr täte es jedes Mal leid, die Kunden wegschicken zu müssen. „Aber wir haben nun mal noch keinen Spargel.“

