Zeugen nach Körperverletzung gesucht: 35-Jährige in Köthen mit Laserpointer geblendet

Köthen/MZ - Eine 35-Jährige ist am Dienstag in Köthen von einem Laserpointer geblendet worden. Die Polizei ermittelt nun wegen Körpferverletzung und sucht Zeugen des Vorfalls.

Dieser hatte sich gegen 17 Uhr in der Magdeburger Straße ereignet, wo die Frau zu Fuß unterwegs war. Etwa auf Höhe des dortigen Bäckers traf sie ein blauer Laserstrahl am Auge. Die 35-Jährige klagte anschließend über Schmerzen in diesem Bereich. Eine medizinische Versorgung vor Ort lehte sie allerdings ab.

Laut Polizei könnte der Laserstrahl aus Richtung Bernburger Straße gekommen sein.

Das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld bittet unter der Rufnummer 03496/4260 oder per Mail an efst.prev-abi@polizei.sachsen-anhalt.de um Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat dienen.