Die Toilette nebst Kiosk an der Bärteichpromenade könnte in die Rüsternbreite umgesetzt werden.

Köthen/MZ. - Der Hauptausschuss des Stadtrats hat auf seiner Sitzung in der vergangenen Woche einstimmig empfohlen, dass die Stadt Köthen dem Verein „Grüner Daumen“ ein Grundstück in der Rüsternbreite verpachtet. Die endgültige Entscheidung fällt im Stadtrat am 12. Dezember. Dem Verein war kürzlich der Pachtvertrag für sein seit 2016 genutztes Grundstück in der Friedrich-Ebert-Straße gekündigt worden (die MZ berichtete).