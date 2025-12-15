weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Kindergarten, Feuerwehr: Wo die Stadt Aken im Jahr 2026 investiert, und wie ein Fehlbetrag beseitigt wurde

Rat beschloss den Haushalt, der Vorsitzende nennt ihn „angespannt“. Kreisumlage steigt um 13 Prozent, Personalkosten um zehn Prozent.

Von Wolfram Schlaikier 15.12.2025, 14:00
Kinder essen im Kindergarten „Pittiplatsch“ in Aken. Die Stadt plant in den nächsten drei Jahren rund 3,5 Millionen Euro für einen Neubau ein.
Aken/MZ. - Der Stadtrat von Aken hat vor wenigen Tagen den Haushaltsplan der Stadt für das Jahr 2026 beschlossen. Der Beschluss fiel mit 16 Ja- und einer Nein-Stimme. Der Haushalt weist im Ergebnisplan Erträge von rund 17,3 Millionen Euro aus. Ihnen stehen rund 17,76 Millionen Euro Aufwendungen gegenüber, daraus resultiert ein negativer Saldo („Fehlbetrag“) von rund 460.000 Euro.