Köthen/MZ. - In Köthen ist es am Sonntagabend zu einer Verfolgungsjagd gekommen.

Gegen 17 Uhr war in der Dessauer Straße ein Skoda-Fahrer in das Visier einer Polizeistreife geraten. Als die Beamten versuchten das Auto zu stoppen, beschleunigte der Fahrer, raste davon und missachtete dabei einige Vorfahrtszeichen. So überholte er nach Angaben der Polizei einen weißen Tesla, dessen Fahrer von der Augustenstraße gerade in die Friedrich-Ebert-Straße abbiegen wollte, auf der linken Seite. Nur durch eine Gefahrenbremsung des Tesla-Fahrers konnte dieser einen Zusammenstoß verhindern.

Wenig später hielt der Skoda in der Augustenstraße an. Doch es ging weiter: Der Mann hinter dem Lenkrad versuchte zu Fuß zu flüchten. Als die Beamten ihn nach wenigen Metern eingeholt hatten, gab er sich immer noch nicht geschlagen. Er leistete Widerstand, wobei einer der Beamten verletzt wurde. Letztendlich stellte sich der Grund für die Flucht heraus. Der 34-Jährige hatte keinen Führerschein.

Zu weiteren Ermittlungszwecken sucht die Polizei den Fahrer des Tesla. Dieser wird gebeten, sich unter der Rufnummer 03496/4260 bzw. per Mail [email protected] im Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld zu melden.