Hauptstraße, Jugendtreff, Digitalisierung Wie drei Männer Köthens Ortsteil Merzien voranbringen wollen
Ortswehrleiter, Ortsbürgermeister und Vorsitzender des Sportvereins haben der MZ außerdem erklärt, warum sie Respekt haben vor ihren Vorgängern.
06.11.2025, 08:00
Köthen/MZ. - Zehn Dörfer um die Stadt Köthen, von Arensdorf bis Zehringen, sind Ortsteile der Kreisstadt, sieben davonsogenanntee Ortschaften mit gewählten Ortschaftsräten. In Merzien, das 1994 als erstes Dorf eingemeindet worden war, hat in der jüngeren Vergangenheit ein Generationswechsel stattgefunden: