Ortswehrleiter, Ortsbürgermeister und Vorsitzender des Sportvereins haben der MZ außerdem erklärt, warum sie Respekt haben vor ihren Vorgängern.

Gregor Ulrich (l.) wurde im September 2025 zum Ortswehrleiter berufen, Thomas Naumann (M.) ist seit dem 30. Juli 2024 der ehrenamtliche Ortsbürgermeister. Pierre Vatthauer wurde im Februar 2019 zum Vorsitzenden des Sportvereins FV 1920 Merzien gewählt.

Köthen/MZ. - Zehn Dörfer um die Stadt Köthen, von Arensdorf bis Zehringen, sind Ortsteile der Kreisstadt, sieben davonsogenanntee Ortschaften mit gewählten Ortschaftsräten. In Merzien, das 1994 als erstes Dorf eingemeindet worden war, hat in der jüngeren Vergangenheit ein Generationswechsel stattgefunden: