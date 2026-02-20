weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Fußball-Graffiti: Wie die Ermittlungen der Kripo Köthen gegen zwei Sprayer weitergehen

Fan-Aktivitäten mit Farbspraydosen hatten sich in den vergangenen drei Jahren an Hauswänden und Verkehrszeichen niedergeschlagen.

Von Wolfram Schlaikier 20.02.2026, 11:29
Die 15-Jährigen wurden erwischt, als sie diesen Schriftzug in der Anhaltischen Straße in Köthen sprühten.
Die 15-Jährigen wurden erwischt, als sie diesen Schriftzug in der Anhaltischen Straße in Köthen sprühten. (Foto: Stefanie Greiner)

Köthen/MZ. - Die Ermittlungen des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld gegen zwei 15-Jährige, die am 24. November 2025 von der Besatzung eines Streifenwagens erwischt wurden beim Besprühen einer Gebäudewand in der Anhaltischen Straße in Köthen mit einem FCM-Schriftzug (die MZ berichtete), sind noch nicht abgeschlossen.