Wie die Ausgabe in Köthen organisiert ist und wann in Weißandt-Gölzau und Aken Bedürftige versorgt werden, hat der KöSAG-Chef mitgeteilt.

Wie das Polizeirevier in Köthen den Neubeginn der Lebensmittel-Tafel unterstützt

Daniel Schwarzer sortiert mit Tafel-Leiter Ronald Kurek (r.) Kisten mit Lebensmitteln für Bedürftige. Hinten links befindet sich die neue Kühlzelle.

Köthen/MZ. - Die Köthener Sozial- und Arbeitsförderungs gGmbH (KöSAG) bietet nach der Übernahme der Tafel für bedürftige Menschen seit Montag der vergangenen Woche eine tägliche Ausgabe von Lebensmitteln in Köthen an. „Sie findet von 10.30 bis 14 Uhr am neuen Sitz in der Langenfelder Straße statt“, sagte Geschäftsführer Frank Junge.